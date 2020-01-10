https://static.news.ru/photo/6a84962c-3438-11ea-96b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Pres

Государственная пограничная служба Киргизии сообщила, что в ночь на 11 января со стороны Таджикистана были слышны выстрелы.

По всей видимости, стрельба велась из охотничьего оружия. Кроме того, в ту же ночь граждане Таджикистана в Боткинской области закидали камнями грузовик Volvo, принадлежащий гражданину Киргизии. В результате инцидента лобовое стекло автомобиля было разбито, передаёт «Интерфакс».

В настоящее время пограничники несут службу в усиленном режиме. Накануне, в ночь на 10 января, неизвестные закидали камнями два киргизских автомобиля и скрылись в направлении Таджикистана. Позже граждане Таджикистана закидали камнями дом киргизского гражданина в местности Дахма и обстреляли пограничников и представителей органов охраны правопорядка, направлявшихся к пострадавшему дому. После этого киргизские власти вывезли из Дахмы более 250 человек, в том числе 139 детей.

Также МИД Киргизии вручил ноту протеста консулу посольства Таджикистана в связи с повторяющимися провокациями таджикских граждан на границе.

Как писал NEWS.ru ранее, жителей села Кок-Таш, а также района Дахма в Киргизии эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Жителей села Кок-Таш вблизи границы с Таджикистаном временно переселили из их домов в здание школы в целях обеспечения их безопасности.