«Страны бы не существовало»: Лукашенко о приходе к власти оппозиции

Приход к власти в Белоруссии представителей оппозиции был бы грубейшей ошибкой, заявил президент страны Александр Лукашенко. По мнению главы государства, в таком случае в Белоруссию давно бы прибыли иностранные войска, и «блок НАТО стоял бы под Смоленском». Белорусский лидер подчеркнул. что в нынешних условиях нельзя сосредотачивать власть в руках одного человека.

Просто каждый день вам и многим другим даёт основание говорить о том, что мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало, — сказал президент на заседании по рассмотрению кадровых вопросов.

Он добавил, что действующая Конституция страны позволяет президенту пригласить иностранные войска, поэтому Основной закон будет скорректирован.

Если бы они на одни сутки пришли к власти, здесь бы уже блок НАТО стоял под Смоленском. Достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска. Конституция позволяет президенту это сделать. Был бы их человек, он бы этим воспользовался, — подчеркнул Лукашенко.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли массовые протесты не согласных с результатами выборов президента страны. Они были подавлены силовиками, многих организаторов и участников арестовали. Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко покинули страну. 12 октября 2021 года против них было возбуждено уголовное дело. Оппозиционеров обвиняют в создании псевдоорганов государственной власти и представительств за рубежом. Лукашенко назвал их предателями и отказался от ведения диалога.