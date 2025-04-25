Сосед России отправит в Москву десантников Казахстанские десантники примут участие в параде Победы в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана примут участие в параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщили в Минобороны страны. Всего в российскую столицу направят 80 казахстанских солдат.

80 военнослужащих 37-й десантно-штурмовой бригады имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова десантно-штурмовых войск будут представлять вооруженные силы страны на военном параде в Москве, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на праздник в Москву прибудут лидеры Киргизии, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Армении, Таджикистана, Сербии, Словакии, Китая, Буркино-Фасо, Вьетнама, Индии, Бразилии, Палестины и Кубы. По словам заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко, приглашения на парад были отправлены многим руководителям азиатских государств. В настоящий момент итоговый список формируется, подчеркнул он.

Власти Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Италии, Польши, Румынии, Франции, Чехии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии и Великобритании заявили, что не поддерживают празднование Дня Победы 9 мая и не планируют в нем участвовать. А в Кремле отметили, что не планируют приглашать на торжество представителей недружественных стран.