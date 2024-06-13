Армения отозвала посла из Белоруссии МИД Армении: посол республики в Белоруссии отозван в Ереван для консультаций

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Республике Беларусь Размик Хумарян

Ереван отозвал своего посла в Белоруссии для консультаций, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. Другие подробности не уточняются, однако решение было принято после резких высказываний армянского премьера Никола Пашиняна в адрес президента РБ Александра Лукашенко.

Посол Республики Армения в Белоруссии вызван в Ереван для консультаций, — сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход Армении из организации. По словам армянского лидера, решается вопрос лишь о том, когда это произойдет — через месяц, год или три года. Он добавил, что Ереван может поменять свое отношение к ОДКБ только в том случае, если Лукашенко извинится или Белоруссия выйдет из организации. Как утверждает Пашинян, белорусский лидер заявлял, что участвовал в подготовке конфликта в Карабахе, «поощрял, верил, желал победы Азербайджану».

До этого генеральный секретарь объединения Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ ожидает, что Армения определится с перспективами своих отношений с организацией. По его словам, за последний год Ереван сократил свое участие, но, несмотря на это, все обязательства перед страной сохраняются в полном объеме. Он отметил, что определенность пошла бы на пользу всем участникам объединения прежде всего для полноценного планирования будущей совместной деятельности.