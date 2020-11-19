Стороны конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших

С 13 ноября Армения и Азербайджан обменялись телами 385 человек, погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, эта цифра включает жертвы с обеих сторон.
Захарова также отметила, что с 14 ноября в Нагорный Карабах вернулись более трёх тысяч беженцев,
В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле прокомментировали итоги договорённостей по Карабаху. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самым ценным является то, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».