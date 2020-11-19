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Страны СНГ

Стороны конфликта в Карабахе обменялись 385 телами погибших

12:47, 19 ноября 2020
Фото: mil.ru

С 13 ноября Армения и Азербайджан обменялись телами 385 человек, погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, эта цифра включает жертвы с обеих сторон.

Захарова также отметила, что с 14 ноября в Нагорный Карабах вернулись более трёх тысяч беженцев, передаёт ТАСС.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле прокомментировали итоги договорённостей по Карабаху. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, самым ценным является то, что «пушки молчат» и «люди не гибнут».

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