Сторонники отставки Пашиняна собрались на главной площади Еревана

https://static.news.ru/photo/df205cda-48ed-11eb-8fa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Луси Саргсян/Photolure/ТАСС

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на главной площади столицы республики.

Демонстранты пришли на площадь от здания парламента и присоединились к другой группе протестующих. В настоящее время обстановка на месте акции спокойная. В нескольких сотнях метров от протестующих, у Дома правительства, выставлено оцепление, сообщает РИА Новости.

По данным ТАСС, у здания парламента Армении произошла стычка между демонстрантами и одним из депутатов от правящей партии. В результате несколько человек из числа участников акции были задержаны силовиками.

Протесты с требованием об отставке премьера проходят в Армении уже более месяца. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что армянские СМИ сообщили о решении Пашиняна уйти в отставку. Предполагалось, что об этом премьер объявит в новогоднем обращении к нации. В пресс-службе главы правительства республики назвали эти сообщения дезинформацией. Сам Пашинян неоднократно опровергал слухи о своей отставке и заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов.