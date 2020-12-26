Сторонники отставки Пашиняна собрались на главной площади Еревана

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на главной площади столицы республики.
Демонстранты пришли на площадь от здания парламента и присоединились к другой группе протестующих. В настоящее время обстановка на месте акции спокойная. В нескольких сотнях метров от протестующих, у Дома правительства, выставлено оцепление,
По данным ТАСС, у здания парламента Армении
Протесты с требованием об отставке премьера проходят в Армении уже более месяца. Пашиняна критикуют за исход военного конфликта в Нагорном Карабахе. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.
Ранее NEWS.ru писал, что армянские СМИ сообщили о решении Пашиняна уйти в отставку. Предполагалось, что об этом премьер объявит в новогоднем обращении к нации. В пресс-службе главы правительства республики назвали эти сообщения дезинформацией. Сам Пашинян неоднократно опровергал слухи о своей отставке и заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов.