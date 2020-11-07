Сторонники Лукашенко поддержали президента и почтили память Ленина

https://static.news.ru/photo/2bacacc2-20dd-11eb-b1e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: СБ ТВ/youtube.com

Сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко в День Великой Октябрьской социалистической революции провели митинг на площади Независимости у Дома правительства в Минске. Затем они возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину.

В мероприятии приняли участие сотрудники белорусских государственных организаций, представители госорганов, члены Коммунистической партии Белоруссии (КПБ).

Как заявил на митинге первый секретарь Центрального комитета КПБ Алексей Сокол, республика «подверглась гибридной атаке, грубому вмешательству извне коллективным Западом и их пособниками внутри страны». По его мнению, зарубежные политики при помощи оппозиции планировали сделать Белоруссию «своим плацдармом и рынком сбыта своих товаров».

Нам необходимо консолидировать все силы и объединиться вокруг народного президента — Александра Григорьевича Лукашенко, защитить мир, спокойствие и благополучие граждан, отстоять завоевание Великого Октября в Беларуси, — цитирует Сокола РИА Новости.

Белоруссия — единственная из государств СНГ, где 7 ноября является праздником и нерабочим днем. Лукашенко ранее объяснял это тем, что в республике уважают историческое прошлое, в том числе советское, поэтому процесса декоммунизации не будет.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Евросоюза приняли решение о введении персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также был расширен чёрный список представителей власти страны, на которых наложены ограничения. В США такое решение поддержали.