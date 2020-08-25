Сторонники Александра Лукашенко собираются на митинг в Минске

https://static.news.ru/photo/7d0a37f0-e6f0-11ea-ad43-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Сторонники действующего лидера Белоруссии Александра Лукашенко собираются на шествие в поддержку политика. Мероприятие запланировано на вечер 25 августа 2020 года в Минске. Граждане приходят к Комаровскому рынку.

Поддерживающих нынешнюю власть людей не испугал даже дождь. У входа к торговым точкам установили звуковое оборудование, воспроизводящее патриотические песни, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Многие принесли с собой нынешний флаг страны. По предварительным данным, силовиков в районе проведения митингов не наблюдается.

В этот же день в Минске сторонники белорусской оппозиции собрались в центре города на митинг. В акции принимают участие несколько сотен человек. На площади Независимости протестующие развернули красно-белые флаги оппозиции, скандируют лозунги и поют песни. Акция проходит несмотря на дождь. Милиция активных действий не предпринимает. Некоторые сотрудники просят участников митинга разойтись, записывая разговор на видеокамеру.

Ранее на несанкционированный митинг у здания Минобразования Белоруссии в Минске пришли порядка 150 учителей школ и преподаватели вузов. Акция была посвящена поддержке честных белорусских учителей.

В республике уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Тихановская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ряд белорусских СМИ, поддерживающих действующего главу республики Александра Лукашенко, подвергли критике нововведение в Telegram. Так, некоторое время назад в мессенджере появилась новая анимация: при отправке эмодзи с национальным флагом Белоруссии в отдельном сообщении он становился символом белорусской оппозиции — бело-красно-белым стягом.