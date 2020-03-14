https://static.news.ru/photo/028c9fac-66e1-11ea-afe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Львівська обласна державна адміністрація/facebook.com

Три четверти гектара почвы провалилось между городами Трускавец и Стебник на западе Украины, создав карстовую яму глубиной около 100 метров.

По информации «Интерфакс-Украина», провал образовался над горным отводом рудника № 2 предприятия «Полиминерал». Яма не стала первой — в сентябре 2017 года неподалёку возник 50-метровый карстовый провал.

Почва продолжает сползать. По состоянию на 16:00 диаметр ямы составляет около 150 метров, а глубина — до 100 метров, — сообщает издание со ссылкой на местные власти.

Сотрудники экстренных служб заблокировали подход к провалу. На месте работают специалисты комиссии по ЧС, геологи и полиция.

Как писал NEWS.ru, летом 2018-го в Нижегородской области возникла 50-метровая карстовая яма. Никто не пострадал.