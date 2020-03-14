Три четверти гектара почвы провалилось между городами Трускавец и Стебник на западе Украины, создав карстовую яму глубиной около 100 метров.
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Почва продолжает сползать. По состоянию на 16:00 диаметр ямы составляет около 150 метров, а глубина — до 100 метров, — сообщает издание со ссылкой на местные власти.
Сотрудники экстренных служб заблокировали подход к провалу. На месте работают специалисты комиссии по ЧС, геологи и полиция.
Как писал NEWS.ru, летом 2018-го в Нижегородской области возникла 50-метровая карстовая яма. Никто не пострадал.
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