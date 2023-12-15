«Стараются быть армянами»: Алиев ответил на обвинения Франции в АТО Алиев заявил, что политические лидеры Франции «стараются быть армянами»

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Некоторые политические лидеры Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании о проведении в 2024 году 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По его словам, даже Ереван смирился с результатами антитеррористической операции, а Париж тем временем продолжает высказывать обвинения. Он добавил, что со временем Франции придется принять сложившуюся ситуацию, передает «Интерфакс».

Хотя уже и международное сообщество видит, что даже Армения смирилась с этой ситуацией, и проведение конференции COP29 еще раз это демонстрирует. Однако, некоторые политические лидеры во Франции стараются быть больше армянами, чем сами армяне. Но и им придется смириться с этой ситуацией, — заявил Алиев.

Все обвинения со стороны западных стран в адрес Азербайджана являются необоснованными, добавил президент. По его словам, антитеррористической операцией Баку обеспечил верховенство международного права и восстановил суверенитет республики, не нарушив ни единой гуманитарной нормы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку в ближайшее время — это реалистичный сценарий. По его словам, Азербайджану осталось подтвердить уже согласованные пункты.