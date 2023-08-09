Стоит ли России брать Харьков

Фото: Shutterstock

Харьков, который большевики превратили во временную столицу советской Украины, всегда считался русским городом, несмотря на мощный пресс украинизации, давивший на местные нравы и традиции еще до распада СССР. И когда наш президент говорит об искусственном характере государства Украина, он явно имеет в виду и судьбу этого мегаполиса Новороссии. А потому разговоры о необходимости взятия Харькова неизменно встречают живой отклик.

Горький урок Изюма

Пока же с Харьковом связаны два урока, которые необходимо выучить: это случившееся с Изюмом и Балаклеей и мутная история с нашим батальоном спецназначения, который в начале СВО, предположительно, вошел в Харьков, а потом покинул город.

Как считают эксперты, харьковские уроки избавили многих от опасных заблуждений и дали зеленый свет частичной мобилизации и ускоренному набору контрактников. Мало умения, иногда надо брать и числом. Теперь мы наносим регулярные ракетные удары по многочисленным военно-промышленным предприятиям города. А военные эксперты указывают на Харьковскую область как на зону, откуда наносятся удары, включая запуски дронов, по разным целям на нашей территории от Белгорода до Москвы.

Нельзя забывать и о действующем в городе старом и авторитетном Харьковском физико-техническом институте, в котором работали Курчатов, Лаврентьев и Лившиц. Когда Зеленский намекает на возможность овладения атомным оружием, имеется ввиду как раз технологические возможности местных разработок.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Как взять Харьков

Конечно, время от времени звучат призывы взять под контроль Харьков и гарантировать «санитарную зону», нужную для обеспечения безопасности части российской территории. Об этом открыто высказываются эксперты, обмолвился и Вячеслав Гладков, губернатор страдающей от постоянных обстрелов мирных поселков Белгородской области. Возникают предположения о том, что наши наметившиеся успехи на направлении Кременная — Сватово — Купянск могут уже с осени перерасти в наступление на Харьков.

Действительно, с мая отмечено наше неуклонное, пусть и не столь сенсационное, движение вперед, форсирование Северного Донца. А главное, все попытки украинского командования остановить наше продвижение путем переброски новых бригад на этот участок эффекта не дают. Наши силы к обороне не переходят.

Между тем украинские власти вынуждены постепенно вводить в бой последние, самые подготовленные резервы, понимая, что если сейчас не переломить ситуацию, то зима может стать трагичной для режима. Сыграет роль ставка на общее истощение, усугубленное серьезнейшими проблемами в энергоснабжении. А ведь поддерживать жизнедеятельность такого значительного города, как Харьков, станет на порядок труднее. Это вам не метро остановить.

Что для нас Харьков

Конечно, вести действия в мегаполисе непросто. Как тут не пожалеть о возможностях 2014 года, когда расцветала и харьковская весна. И в городе активно действовало пророссийское подполье. Но всегда остается вариант простой блокировки города с возможностью свободно покинуть его для тех, кто того пожелает.