Стало известно, состоятся ли переговоры Армении и Азербайджана в Казахстане МИД Казахстана: Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах

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Джейхун Байрамов

Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, сообщил РИА Новости представитель Министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров. По его словам, дата встречи будет объявлена позднее. Переговоры состоятся в Алма-Ате.

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алма-Ате. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно, — сказал Смадияров.

С соответствующей инициативой ранее выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предложил республику в качестве площадки для переговоров во время недавних визитов в Армению и Азербайджан.

30 апреля глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку является сторонником прямых и двусторонних переговоров с Ереваном по нормализации отношений. По его словам, последние договоренности, достигнутые между комиссиями по делимитации, свидетельствуют о том, что прямые переговоры являются наиболее эффективным и успешным вариантом достижения взаимоприемлемых результатов. Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области.