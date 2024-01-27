Стало известно, смогут ли жители Карабаха участвовать в выборах президента Бюльбюль-оглы: Азербайджан впервые проведет президентские выборы в Карабахе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Азербайджан впервые проведет выборы президента на всей территории страны, заявил посол республики в России Полад Бюльбюль-оглы. По его словам, которые приводит ТАСС, в Карабахе уже сформированы избирательные комиссии и все подготовлено для голосования.

Внеочередные выборы президента, проведение которых намечено на 7 февраля 2024 года, впервые в истории независимого Азербайджана пройдут на всей территории страны. На освобожденных территориях уже сформированы участковые избирательные комиссии, все подготовлено для голосования, — сказал дипломат.

Также посол отметил, что в Карабах и Восточный Зангезур в ближайшие три года переедут жить свыше 100 тысяч человек. По его словам, этому содействует государственная программа по возвращению вынужденных переселенцев. Бюльбюль-оглы подчеркнул, что за последние три года на этих территориях проведены «масштабные восстановительные работы», на которые выделены из бюджета «огромные финансовые средства».

В этом же интервью посол Азербайджана заявил, что Москва продолжает быть площадкой для мирных переговоров между Баку и Ереваном. По его словам, власти страны благодарны российским коллегам за дипломатические усилия.