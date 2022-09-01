Стало известно, сколько денег Россия даст Белоруссии на совместные проекты Россия выделит Белоруссии около $2 млрд на совместные проекты в сфере импортозамещения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия выделит Белоруссии около $2 млрд на совместные проекты в сфере импортозамещения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире, его слова передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что Россия остается основным стратегическим партнером Белоруссии.

Совместные проекты по импортозамещению. Сейчас примерно под $2 млрд Россия выделяет нам на эти совместные проекты, — отметил Лукашенко.

Также по словам белорусского президента совместных проектов у России и Белоруссии планируется «тьма-тьмущая».

Ранее Александр Лукашенко рассказал, в каком случае республика поставит вопрос об обладании ядерными боеголовками перед Россией. Во время открытого урока истории глава государства отметил, что это произойдет, если США продолжать расширять свой ядерный потенциал в Польше. Тем не менее, как отметил Лукашенко, сейчас об этом не идет речи.