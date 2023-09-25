Стало известно, сколько протестующих задержали в Ереване Полиция Еревана задержала 142 участника протестов

Фото: Стрингер/РИА Новости

Протесты в Армении

Сотрудники полиции Еревана задержали 142 участника протестов, сообщает телеканал РИА Новости со ссылкой на данные армянских правоохранительных органов. Одним из задержанных оказался депутат Национального собрания Армении Таведос Аветисян, о чем заявил на своих страницах в соцсетях адвокат Арсен Бабян. Отмечается, что все задержанные были доставлены в отделения полиции. Задержания в столице республики продолжаются.

По состоянию на 10:00 (09:00 мск) в полицейские отделения доставлены 142 человека, — заявили представители пресс-службы полиции Еревана.

Акции протеста в Ереване начали проводиться после того, как Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе было проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Участники митингов требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. По данным СМИ, между протестующими и сотрудниками полиции периодически возникают столкновения, чаще всего они связаны с задержанием одного из митингующих.

Как сообщалось ранее, в ходе митингов был задержан сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон. Ереванский суд арестовал его на один месяц по обвинению в применении насилия в отношении сотрудников полиции.