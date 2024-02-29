Стало известно, продолжатся ли мирные переговоры между Ереваном и Баку МИД Армении: Ереван и Баку продолжат мирные переговоры

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов согласились продолжить мирные переговоры, сообщили в армянском МИД. Министры и их делегации встретились в Берлине 28-29 февраля и обсудили позиции двустороннего соглашения.

Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном». Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам, — говорится в сообщении.

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с председателем Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом заявил, что у Азербайджана нет планов нападения на Армению. Таким образом он отреагировал на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, добавив, что информацию о возможном нападении распространяет французский лидер Эммануэль Макрон.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что мир между Ереваном и Баку в настоящее время невозможен. Он считает, что это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».