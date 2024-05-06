Стало известно, приедет ли Пашинян на инаугурацию Путина Пашинян не планирует приезжать на инаугурацию Путина

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в инаугурации президента РФ Владимира Путина, сообщил спикер парламента республики Ален Симонян на брифинге. Мероприятие состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Нет, не примет участия, — ответил Симонян на соответствующий вопрос журналиста.

Российские телеканалы уже подготовились к торжественному событию. На церемонию вступления Путина в должность президента заложили ровно час. В 2018 году инаугурация продлилась 48 минут.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что намерение премьер-министра Армении не приезжать на инаугурацию президента России 7 мая не украшает отношения двух стран. По его мнению, это осознанный выбор армянского политика. Сенатор уверен, что Пашинян советовался со своими союзниками из недружественных для России государств, принимая решение.

Издание MediaHub со ссылкой на свои источники также сообщало, что Пашинян решил не ехать в Москву на инаугурацию Путина. Согласно источнику сайта, армянский премьер будет в России только 8 мая для участия в юбилейном саммите по случаю 10-летия Евразийского экономического союза.