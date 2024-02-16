Стало известно, почему в Грузии заговорили о выборе между войной и миром Политолог Капанадзе: выборы для Грузии имеют экзистенциальное значение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парламентские выборы для Грузии имеют чуть ли не экзистенциальное значение, заявил NEWS.ru политолог Васо Капанадзе. Поэтому понять спикера парламента Шалву Папуашвили, который заявил, что грузинскому народу в 2024 году фактически придется выбирать между войной и миром, вполне возможно, отметил он.

Понять его, как говорится, немудрено. Осенние парламентские выборы в условиях меняющегося мира имеют для Грузии чуть ли не экзистенциальное значение, — сказал Капанадзе.

По его словам, исход выборов во многом определит, по какому пути пойдет Грузия. Их, говорит он, у страны два: либо в ногу с процессом по формированию многополярного мира, либо равнение на попытки сохранить однополярный. В этом случае власти будут проводить не суверенный курс развития, а поставят на первое место интересы коллективного Запада, считает политолог. Тогда он не исключает открытия второго фронта против России, ухудшения отношений с ней и введения против нее санкций.

Поэтому важно, чтобы в результате выборов 26 октября в парламенте страны максимально были представлены здоровые, в том числе консервативные силы, которые выступают за тесные и достойные отношения с РФ, — отмечает политолог.

Ранее стало известно, что при новом премьере Грузия может сблизиться с Россией. Это содержится в правительственной программе кандидата в премьер-министры республики Ираклия Кобахидзе. При этом в документе подчеркивается, что Тбилиси ставит своей приоритетной задачей восстановление территориальной целостности страны. Речь идет об утерянных территориях после вооруженного конфликта с РФ в 2008 году.