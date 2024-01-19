Стало известно, планируется ли вывод российских войск из Армении Посол Копыркин: вопрос о выводе российских войск из Армении не стоит

Фото: МО РФ

Вопрос о выводе российских войск с территории Армении не поднимался, заявил РИА Новости посол РФ в республике Сергей Копыркин. Он отметил, что ориентируется лишь на официальные заявления, согласно которым ни Москва, ни Ереван не подавали соответствующих сигналов.

Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало, — заявил Копыркин.

Ранее секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» Артур Ованнисян заявил, что Армения намерена продолжить военное сотрудничество с Россией. При этом он отметил, что связи республики в области безопасности будут диверсифицированы. По его словам, национальные интересы для Еревана стоят на первом месте.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва никогда не была инициатором охлаждения отношений с Ереваном. По его словам, армянское руководство самостоятельно выбрало, как ему общаться с РФ. Он также напомнил, что многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали республику выйти из ОДКБ и ЕАЭС.