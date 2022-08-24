Стало известно окончательное число жертв из-за взрыва в ТЦ «Сурмалу» В результате взрыва и пожара в ТЦ «Сурмалу» погибли 16 человек

Фото: Asatur Yesayants/XinHua/Global Look Press

В Ереване завершились поисковые работы в торговом центре «Сурмалу», сообщил пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян в соцсетях. По окончательным данным, в результате взрыва и пожара погибли 16 человек, 63 получили ранения.

В результате поисковых работ, к сожалению, ни тела гражданина, ни его останков обнаружено не было. Отмечу, что за 43 часа после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан — 10 живых и 16 погибших... На заседании штаба было принято решение о прекращении поисковых работ, — написал Костанян.

Взрыв в торговом центре «Сурмалу» в столице Армении произошёл 14 августа. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о «нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлёкшем по неосторожности смерть человека», и «нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть человека».

Премьер-министр Армении Никола Пашинян исключил, что взрыв и пожар в ереванском торговом центре мог возникнуть вследствие теракта. Власти Армении объявляли двухдневный траур с 17 по 18 августа.