Совбез Армении: вопрос вывода пограничников РФ с границы не обсуждается

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Вопрос о выводе российских пограничников с границы с Азербайджаном на юге Армении, в частности с участка близ села Неркин Ханд, не обсуждается, заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. При этом он вновь сообщил, что российские пограничники препятствовали доступу европейских наблюдателей к этому пограничному участку, передает РИА Новости.

Сегодня такой вопрос не обсуждается, — сказал Григорян.

Ранее Григорян сообщил, что Ереван направил в Москву официальное письмо по вопросу прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. По его словам, Ереван будет самостоятельно контролировать данный погранпереход. В соответствии с договором от 1992 года, пограничники России и Армении совместно несли службу по охране границ с Турцией и Ираном.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что армянские власти не принимали решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване. По его словам, Москве не поступало такой информации по официальным каналам. Представитель Кремля также выразил уверенность, что трудности в отношениях двух стран будут преодолены. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работу по всем направлениям, в том числе в рамках структур СНГ, ЕАЭС.