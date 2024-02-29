Стало известно, обсуждается ли в Армении вывод военной базы России Симонян: вывод российской 102-й военной базы из Армении не обсуждается

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102-я ордена Александра Невского российская военная база

Армянское правительство не обсуждает вывод российской 102-й военной базы из республики, заявил спикер парламента Ален Симонян, передает ТАСС. При этом от подчеркнул, что нынешняя архитектура безопасности в стране не работает.

Никто не говорил о военной базе, мы о ней не говорили, но для нас очевидно, что эта система безопасности не работает. Что еще должно произойти, чтобы понять, что эта система безопасности не работает? — заявил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что вывод российских миротворцев из Армении может создать угрозу территориальной целостности страны. Депутат отметил, что Ереван действует неосмотрительно, когда добивается протектората Запада.

Журавлев также сказал, что ни один союзник Армении в НАТО не предпринял никаких шагов для предотвращения конфликта в Карабахе. По его словам, лишь Кремль оказал содействие в процессе примирения сторон. При этом депутат отметил, что считает необходимым вывести российский контингент из Армении. По его словам, миротворцы рискуют жизнями ради безопасности страны, которая этого не ценит.

Симонян ранее заявил, что сотрудники Пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в аэропорту Звартноц.