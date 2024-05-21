Стало известно о встрече лидера одной из стран СНГ с замглавы ЦРУ Пашинян провел встречу с замглавы ЦРУ Коэном по вопросам двусторонней повестки

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с заместителем директора Центрального разведывательного управления США Дэвидом Коэном, сообщила пресс-служба армянского правительства. По данным РИА Новости, на встрече поднимались вопросы двусторонней и международной повестки.

Были обсуждены вопросы как двусторонней повестки Армения-США, так и международной повестки, — уточняется в сообщении.

В то же время секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что также встретился с делегацией во главе с замдиректора ЦРУ. Он отметил, что стороны обсудили вопросы двустороннего армянско-американского сотрудничества, а также безопасности в регионе.

Ранее заместитель председателя правящей в Армении партии «Гражданский договор» депутат Ваагн Алексанян заявил, что объединение не рассматривает вопрос об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна на фоне акций протеста. По его словам, фракция также исключает возможность проведения внеочередных парламентских выборов, даже если оппозиция откажется от своих мандатов.

Протесты в стране начались 9 мая. По мнению лидера оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископа Баграта Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном доказало свою неэффективность в управлении страной.