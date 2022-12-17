Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Минске Пострадавшие при взрыве в Минске помещены в реанимацию в тяжелом состоянии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трое пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Минске помещены в реанимацию, сообщается в Telegram-канале Минздрава Белоруссии. Их состояние оценивается медиками как тяжелое.

В ведомстве уточнили, что в числе пострадавших двое взрослых и один ребенок. Они доставлены в Республиканский ожоговый центр.

Сейчас все пострадавшие находятся в реанимации. Состояние всех тяжелое, ребенок подключен к аппарату ИВЛ, — говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что у всех пострадавших есть ожоги, термоингаляционные травмы, а также они получили отравление продуктами горения. Медики делают все возможное для стабилизации их состояния.

Взрыв бытового газа в одном из жилых домов на бульваре Шевченко в Минске произошел в ночь на 17 декабря. Погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Причины произошедшего устанавливаются.