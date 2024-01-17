Стало известно о состоянии пострадавших при крушении вертолета в Бишкеке Четыре человека находятся в реанимации после крушения вертолета в Бишкеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восемь человек пострадали при крушении военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Министерство обороны республики. По его информации, четыре человека находятся в реанимации.

В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь пострадали. Четверо находятся в реанимации. <...> Должностные лица cил воздушной обороны и Министерства обороны ведут работу по выяснению обстоятельств, — сказано в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, все пострадавшие доставлены в больницу скорой медицинской помощи. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Остальные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение в столице Киргизии утром 17 января в ходе учебно-тренировочного полета. Воздушное судно упало в микрорайоне Достук. В ходе происшествия погиб командир вертолета. Специалисты уже изъяли черный ящик для выяснения причин крушения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Соединенных Штатах четыре человека погибли в результате падения воздушного шара. Еще один человек получил серьезные травмы. ЧП произошло в городе Элое, штат Аризона. Причины происшествия неизвестны.