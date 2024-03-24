Никто из полицейских не пострадал в результате нападения вооруженных людей на отделение полиции в административном районе Нор-Норк на севере-востоке Ереван, заявил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян. По его словам, которые приводит ТАСС, двое из троих нападавших ранены в результате подрыва их же гранаты, один из нападавших все еще находится внутри здания. Силовики принимают все меры для его обезвреживания.
Нападавших было трое, двое из них были ранены в результате взрыва своей же гранаты. Один еще остается в участке. Принимаются меры, чтобы его обезвредить, — сказал Саркисян.
Sputnik Азербайджан писал, что, предположительно, гранату взорвали члены «Боевого братства», которые пытались освободить ранее задержанных участников организации. Журналисты пояснили, что 24 члена организации были задержаны за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Все они в приграничных районах Тавуша проводили мероприятия по организации самообороны местного населения.
Здание полиции впоследствии оцепили. На опубликованных кадрах видны правоохранители в форме, а также оградительная лента. В результате взрыва у отделения полиции два человека получили осколочные ранения, их доставили в больницу.