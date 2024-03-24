Никита Чайка

Стало известно о состоянии полицейских после нападения на участок в Ереване МВД Армении: полицейские не пострадали после нападения на участок

24 марта 2024 в 18:15

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Ереван. Сотрудник правоохранительных огранов у здания полиции, в которое ворвались неизвестные вооруженные люди