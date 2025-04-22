Умер классик современной казахской литературы Писатель Аким Тарази умер в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Известный казахстанский писатель Аким Тарази умер во вторник, 22 апреля, сообщил поэт Бауржан Карагызулы на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Литератору был 91 год.

Скончался писатель-классик, выдающийся аксакал казахской литературы Аким Тарази. Выражаю глубокие соболезнования казахскому народу, — написал Карагызулы.

Тарази известен как автор романов «Путь к черной звезде», «Жаза» («Возмездие»), «Москва — Баласаз», «Тасжарган», пьес «Несмешная комедия», «Везучий Букен», повести «Комета». Также он написал сценарий фильма Мажита Бегалина «Следы уходят за горизонт» и выступал соавтором сценариев фильмов Болота Шамшиева «Выстрел на перевале Караш» и Сатыбалды Нарымбетова «Молитва Лейлы» по повести Розы Мукановой. Соболезнования родным и близким писателя выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее искусствовед Ксения Коробейникова сообщила, что на 92-м году жизни умер скульптор президент Российской академии художеств Зураб Церетели. По ее словам, художник скончался в кругу своей семьи после продолжительной болезни.

Как заявил NEWS.ru скульптор Алексей Чебаненко, Церетели был настоящим мастером своего дела, который много сделал для российских и московских художников. По его словам, ушедший из жизни мэтр запомнится человеком большого масштаба и в душе, и в творчестве.