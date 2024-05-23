Стало известно о разногласиях Армении и Азербайджана по мирному договору МИД Армении: у Баку и Еревана есть разногласия по тексту мирного договора

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Между Ереваном и Баку возникли разногласия по тексту мирного договора, сообщил 24News замминистра армянского внешнеполитического ведомства Ваан Костанян. МИД надеется, что сторонам удастся добиться единого соглашения.

Мы полны надежды, что нам удастся добиться единого текста, работы в этом направлении продолжаются. С каждой встречей мы стараемся сблизить позиции обеих сторон, — сказал Костанян.

Накануне спикер парламента республики Ален Симонян на совместной пресс-конференции с председателем Палаты депутатов Люксембурга Клодом Вайслером заявил, что Армения заинтересована в переговорах с Азербайджаном. По его словам, диалог Еревана и Баку в рамках переговоров по мирному соглашению продолжается.

15 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку не могут представить себе мирный процесс, так как не знают, что это такое. По его словам, ситуация схожа с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что переговоры глав МИД со стороны Баку и Еревана в Алма-Ате прошли конструктивно. Дипломат отметил, что процесс продолжается в духе неоднократно озвученных преобразований.