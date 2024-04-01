Стало известно о прибытии в Армению военных инструкторов США МО Армении сообщило о прибытии в республику американских военных инструкторов

Фото: U.S. Army photo by Capt. Angelo Mejia, 5th Mobile Public Affairs Detachment

Военные инструкторы из Соединенных Штатов прибыли в Армению в рамках двустороннего оборонного сотрудничества, сообщили в Минобороны республики. С 1 по 5 апреля американские специалисты проведут с представителями военного ведомства Армении учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций.

В административном комплексе Министерства обороны РА с 1 по 5 апреля инструкторы проведут со служащими Управления информации и по связям с общественностью МО и государственного учреждения «Зинуж медиа» учения по обмену опытом в области связей с общественностью и коммуникаций, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что в республике считают США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике. По его словам, в стране хотят укреплять демократические институты. В свою очередь председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Григорий Карасин сообщил, что Москва внимательно относится к заявлениям Еревана. По его словам, республика становится объектом геополитического розыгрыша.

До этого Мирзоян отметил, что Армения не планирует вступать в НАТО, хотя страна сотрудничает с Альянсом. При этом республика стремится вступить в ЕС, отметил он. Дипломат процитировал премьер-министра страны Никола Пашиняна, который подчеркнул, что «Армения готова стать ближе к ЕС настолько, насколько ЕС считает возможным и желает стать ближе к Армении».