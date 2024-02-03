Стало известно о предстоящих переговорах России, Ирана и Казахстана Россия, Иран и Казахстан обсудят строительство общей линии связи в феврале

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Багдат Мусин

Представители России, Казахстана и Ирана планируют провести переговоры по вопросу строительства волоконно-оптической линии связи между государствами, заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин. По его словам, которые передает ТАСС, встреча состоится в Москве 15–20 февраля.

Да, мы достигли в целом понимания, что этот проект очень важен, и у них (Ирана. — NEWS.ru) есть интерес в этом проекте. Следующая стадия переговоров будет уже конкретнее, и она будет организована в Российской Федерации, и мы договорились о конкретных датах, встреча состоится 15–20 февраля в Москве, — сообщил Мусин.

Он подчеркнул, что это является долгим инфраструктурным проектом, который проходит различные стадии. Мусин уточнил, что Москва будет содействовать улучшению транзита трафика с юга на север и с севера на юг. По словам министра, территориальное расположение Казахстана также позволяет по построенному маршруту передавать данные из Китая в южную сторону и оттуда в Европу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль своевременно объявит дату визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. По его словам, во время поездки российский лидер планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом региональную повестку, двусторонние вопросы и ситуацию на Украине.