Минздрав Узбекистана сообщил, что в результате мощного взрыва недалеко от таможенного склада аэропорта в Ташкенте пострадали 163 человека. В ведомстве уточнили, что жертвой ЧП стал 15-летний подросток — он скончался на месте от полученных травм.