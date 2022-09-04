Стало известно о первом погибшем при лесных пожарах на севере Казахстана Один человек погиб в результате лесных пожаров в Костанайской области Казахстана

Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

В результате лесных пожаров на севере Казахстана погиб один человек, заявил глава МЧС республики Юрий Ильин. По его словам, тело 86-летнего мужчины было обнаружено под завалами в населенном пункте Аманкарагай Костанайской области, передает Tengrinews.kz.

Как сообщалось ранее, до 24:00 не было информации о пострадавших и погибших. Сегодня с утра мы при разборе завалов в населенном пункте Аманкарагай выявили факт гибели человека. Это инвалид 1936 года рождения, — рассказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что местные участковые инспекторы оповещали мужчину о необходимости эвакуироваться в связи с опасной обстановкой в регионе, однако тот отказался их слушать.

Лесной пожар возник в пятницу, 2 сентября, на севере Казахстана. Огонь достиг ближайших сел, был эвакуирован 1841 человек. Площадь распространения огня, по последним данным, составляет 9400 гектаров.

В МЧС республики рассказали, что по меньшей мере десять человек пострадали в результате масштабных лесных пожаров в Костанайской области на севере Казахстана. В числе пострадавших — три сотрудника ведомства.