Стало известно о готовящейся встрече Путина и Лукашенко Путин и Лукашенко встретятся в Киргизии 15 октября

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Александр Лукашенко, Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным 15 октября в Киргизии. По его словам, которые приводит РИА Новости, стороны обсудят проекты сотрудничества, в частности по производству самолетов и строительству железнодорожной ветки в направлении портов Ленобласти.

Я вчера разговаривал с президентом России. Мы два проекта оговорили. И 15 октября мы встречаемся в Кыргызстане и уже предметно об этом поговорим. Речь шла о совместном производстве самолетов небольшой вместимости, которые очень востребованы и нужны в Российской Федерации. Второе, что нас касается, — это строительство второй железнодорожной ветки от Беларуси на Ленинград, — сообщил Лукашенко.

Ранее белорусский президент заявил, что Москва, Минск и Пхеньян могут подумать о сотрудничестве «на троих». По его словам, у Белоруссии в отношениях с Северной Кореей найдется «кусок работы» с учетом существующих проблем.

Он также добавил, что наблюдал за визитом лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Лукашенко отметил, что ему было приятно видеть президента РФ Владимира Путина с северокорейским коллегой на космодроме Восточный, который ранее посещал и он сам.