Стало известно, о чем будут говорить Лукашенко и Путин в Бишкеке Лукашенко на встрече с Путиным намерен обсудить ж/д поставки в Петербург

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить железнодорожные поставки в Санкт-Петербург, сообщает БелТА. Кроме того, по его словам, темой переговоров также станет использование портовых мощностей.

Мы эту встречу намечаем <...>, обсудим вопросы железнодорожных поставок, — рассказал Лукашенко.

Он объяснил, что существует два варианта реализации проекта. По его словам, первый подразумевает прокладывание второй ветки на несколько сотен километров. Второй же вариант, по словам Лукашенко, предусматривает возвращение «к тому, что было в советский период», а именно восстановление разъездов. Беседа глав государств должна состояться в середине октября в Бишкеке, где запланировано проведение саммита СНГ.

Ранее Лукашенко сообщил, что 25 сентября у него состоялся телефонный разговор с Путиным. Лидерам государств удалось договориться о сотрудничестве в авиаотрасли. Кроме того, Лукашенко обсудил с российским лидером сотрудничество в двух проектах промышленной и транспортной сферы.

До этого белорусский президент заявил, что Москва, Минск и Пхеньян могут подумать о сотрудничестве «на троих». По его словам, у Белоруссии в отношениях с Северной Кореей найдется «кусок работы» с учетом существующих проблем.