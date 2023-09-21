Стало известно, намерен ли Пашинян подать в отставку «Грапарак»: Пашинян не отдаст власть ни при каких обстоятельствах

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сообщает «Грапарак» со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, политик намерен сохранить пост любой ценой.

Он сообщил команде, возможно, не напрямую, что не отдаст власть ни при каких обстоятельствах, сохранит ее любой ценой, — говорится в публикации.

По информации издания, после акций протеста в Ереване Пашинян собрал узкий круг представителей партии «Гражданский договор», которым озвучил свою позицию. Собеседники издания полагают, что это могло произойти из-за того, что полиция применила грубую силу против граждан.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении. В Кремле отметили, что глава российского государства приветствовал договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе и проведение переговоров между конфликтующими сторонами.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя, пресечения провокаций, вывода армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий.