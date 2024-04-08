Стало известно, на что армянская армия променяет советское «Ура» В армянской армии заменят «Ура» на «Кецце»

Фото: МО РФ

Министерство обороны Армении намерено заменить в вооруженных силах страны оставшееся еще с советских времен восклицание «Ура» на «Кецце», сообщает Sputnik Армения. В переводе с армянского это означает «Да здравствует». Как отмечается, изменения в устав вносятся в рамках общих армейских реформ. Тем временем менять слова «Так точно» и «Никак нет» при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству не планируется.

В нем предусмотрено заменить торжественное восклицание «Ура» на «Кецце» в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян на совместном брифинге с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что правительство Армении надеется на помощь Запада в модернизации инфраструктуру и строительства бизнес-сети. Он подчеркнул, что ради привлечения компаний из ЕС и США страна готова улучшать инвестиционную среду.

Позже Пашинян написал в Twitter (X), что провел «отличные консультации с коллегами» из США и Евросоюза. Он добавил, что в ходе переговоров удалось обсудить расширение сотрудничества, целью которого является укрепление демократии в Армении.