Стало известно, кто охраняет ядерное оружие в Белоруссии Лукашенко: российские и белорусские военные охраняют ядерное оружие в республике

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

ОТРК «Искандер»

За сохранность ядерного оружия в Белоруссии отвечают российские и белорусские военные, заявил президент республики Александр Лукашенко. При этом он подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» не будут к нему допущены. По словам белорусского лидера, которые приводит БелТА, большая часть ядерного оружия уже завезена на территорию страны.

Поляки и прочие считают, что «Вагнер» будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие «Вагнер» охранять не будет. Там будут охранять и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия, большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы, — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что за обслуживание размещенного в Белоруссии ядерного оружия будут отвечать российские военные, поскольку у белорусских нет подобного опыта.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что договоренность о нахождении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не предусматривает временных ограничений. Он также сказал, что условиями гипотетического возвращения ТЯО в Россию могли бы стать отказ США и НАТО от курса на подрыв безопасности и суверенитета России и Белоруссии.