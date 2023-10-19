Стало известно, коснутся ли россиян визовые ограничения Киргизии МИД Киргизии: ограничение безвиза на 90 дней коснется и граждан РФ

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Ограничение 90 днями безвизового пребывания в Киргизии коснется в том числе и граждан России, сообщили в МИД республики. В ведомстве отметили, что условия одинаковы для всех граждан государств-членов Евразийского экономического союза.

Ряд новых правил пребывания распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза. Они пребывают на территории Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов на срок, не превышающий 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну, — сообщили в МИД.

Вместе с тем в МИД Киргизии отметили, что регистрация граждан России, Казахстана, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Молдавии производится на срок не более полугода с правом последующего продления регистрации в зависимости от цели нахождения в стране.

Теперь для иностранных граждан в Киргизии не будет доступен вариант, когда можно прожить в стране 90 дней, выехать из нее и вернуться обратно, чтобы продлить свое пребывание. Такие же меры принял в отношении иностранцев Казахстан в январе 2023 года. Кроме того, чтобы остаться в Казахстане на длительный срок, нужны справка о несудимости и 600 тысяч рублей на счету в местном банке.