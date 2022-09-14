Стало известно, когда встретятся главы МИД Армении и Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся для обсуждения мирного договора в конце сентября

Фото: Министерство иностранных дел России

Арарат Мирзоян

Главы МИД Азербайджана и Армении встретятся для обсуждения мирного договора в конце сентября, заявил глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян в парламенте, передает «Sputnik Азербайджан». По его словам, договоренность об этом была достигнута 31 августа в Брюсселе.

Процессу демаркации уже дан старт, параллельно были проведены встречи, на которых обсуждался мирный договор, — сообщил министр.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что несмотря на достигнутые с армянской стороной договоренности и попытки Баку стабилизировать ситуацию, Ереван продолжает нарушать режим прекращения огня. Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает мирную повестку как продолжение дискуссий, состоявшихся в Брюсселе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук.