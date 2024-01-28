Стало известно, когда появятся первые российско-белорусские самолеты Белоруссия намерена выпустить первые совместные с Россией самолеты к 2026 году

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Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик объявил о планах производства двух совместных с Россией самолетов к 2026 году, а также о цели выпустить от 85 до 100 единиц к 2030 году. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он подчеркнул, что между белорусским и российским предприятиями уже подписано соглашение о создании 19-местного двухмоторного самолета.

Мы двигаемся по проекту производства самолетов довольно быстро. В прошлом году между белорусским и российским предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет. Очень сложная задача стоит: мы должны к 2026 году произвести первых два самолета, — заявил Пархомчик.

По его словам, текущие опытно-конструкторские работы финансируются Россией. Вице-премьер отметил, что существует «твердый заказ» на производство, указав, что минимальное количество самолетов, которое планируется произвести до 2030 года в стране, составляет 85-100 штук. Пархомчик также сообщил о планах строительства дополнительных производственных площадей и приобретения высокосложного оборудования для развития авиазавода в Барановичах.

Ранее Петр Пархомчик рассказывал, что с Россией согласовано более 20 совместных проектов по импортозамещению. Он отмечал, что общий объем инвестиционных затрат составит около 105 млрд рублей. Из этих средств 74 млрд рублей являются средствами российского госкредита.