Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик объявил о планах производства двух совместных с Россией самолетов к 2026 году, а также о цели выпустить от 85 до 100 единиц к 2030 году. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он подчеркнул, что между белорусским и российским предприятиями уже подписано соглашение о создании 19-местного двухмоторного самолета.

Мы двигаемся по проекту производства самолетов довольно быстро. В прошлом году между белорусским и российским предприятиями подписано соглашение по созданию 19-местного двухмоторного самолета. Мы сегодня вместе разрабатываем, создаем этот самолет. Очень сложная задача стоит: мы должны к 2026 году произвести первых два самолета, — заявил Пархомчик.

По его словам, текущие опытно-конструкторские работы финансируются Россией. Вице-премьер отметил, что существует «твердый заказ» на производство, указав, что минимальное количество самолетов, которое планируется произвести до 2030 года в стране, составляет 85-100 штук. Пархомчик также сообщил о планах строительства дополнительных производственных площадей и приобретения высокосложного оборудования для развития авиазавода в Барановичах.

Ранее Петр Пархомчик рассказывал, что с Россией согласовано более 20 совместных проектов по импортозамещению. Он отмечал, что общий объем инвестиционных затрат составит около 105 млрд рублей. Из этих средств 74 млрд рублей являются средствами российского госкредита.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ