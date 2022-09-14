Стало известно, когда миссия ОДКБ прибудет в Армению Глава МИД Армении Мирзоян: миссия ОДКБ прибудет в республику уже завтра

Фото: odkb-csto.org

Внеочередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что прибытие миссии ОДКБ на территорию республики ожидается уже завтра, 15 сентября, пишет Sputnik Армения. Во время правительственного заседания дипломат подчеркнул, что организация должным образом отреагировала на обращение Армении по поводу эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе. По словам Мирзояна, ОДКБ отправляет миссию на территорию республики в первый раз.

Что касается ОДКБ, то, как вы знаете, в Армению прибудет мониторинговая миссия — думаем, что уже завтра. Остальное находится в поле обсуждений. В целом должны сказать, что наше заявление было должным образом рассмотрено и организация впервые решила прислать в Армению свою миссию, — заявил Мирзоян.

Ранее сообщалось, что ОДКБ направит в Армению миссию для оценки ситуации. Ее возглавит генеральный секретарь организации Станислав Зась. Согласно представленной информации, задачей миссии станет оценка обстановки в зоне конфликта Армении и Азербайджана. Участники группы подготовят доклад главам государств и выработают предложения по деэскалации напряженности.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что армянские вооруженные силы устроили масштабную диверсию на рубеже между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению ряда городов. Также сообщалось о жертвах.