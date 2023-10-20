Стало известно, когда Казахстан полностью перейдет на латиницу Власти Казахстана пообещали перевести страну на латиницу за шесть лет

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Казахстан полностью перейдет на латинскую письменность через шесть лет, пишет EADaily. По данным издания, об этом говорится в утвержденной правительством республики Концепции развития языковой политики до 2029 года.

Как сообщает издание, для достижения этих целей концепцией предусмотрены разработка, издание и распространение словарей казахского языка на основе латинского алфавита.

В документе также поставлена цель увеличить к 2029 году долю населения, владеющего казахским, с нынешнего 81% до 84%. Владеть государственным языком на уровне В2 (выше среднего) к этому времени должны будут 50% чиновников страны (сегодня — 35%). Согласно концепции, доля выпускников школ с неказахским языком обучения, владеющих государственным языком на уровне В2, в 2029 году достигнет 75% (в нынешнем году — 45%), добавляет издание.

Ранее политолог и общественный деятель Юрий Кот предположил, что Верховная рада Украины может начать заниматься вопросами перехода страны с кириллицы на латиницу, чтобы еще больше интегрироваться в западное сообщество. Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский выбрал тактику отрицания всего русского. При этом, как считает политолог, мнения украинцев на этот счет спрашивать не будут.