Стало известно, когда Газу накроет катастрофический голод IPC: половине населения Газы в конце сентября грозит катастрофический голод

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Половина населения Газы может столкнуться с катастрофическим голодом в конце сентября из-за затянувшегося витка палестино-израильского конфликта, передает ТАСС со ссылкой на доклад глобальной инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC). Речь может идти минимум об одном миллионе человек.

Как пишут аналитики, половина населения сектора Газа, то есть около 1,1 млн человек, столкнется с «катастрофическими условиями» и «самым высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности». Отмечается, что это вдвое больше, чем в предыдущем анализе, который проводился с середины февраля до середины марта 2024 года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан страны, а после начала военной операции в анклаве жизни лишились свыше 34 тысяч палестинцев.

До этого в ООН состоялось голосование по резолюции, расширяющей права Палестины в международной организации, где большинство союзников США воздержались от принятия решения. В поддержку Палестины было отдано 143 голоса. Против резолюции выступили США, Израиль, Аргентина, Чехия, Венгрия и маленькие островные государства. Нейтральную позицию заняли Великобритания, Канада, Германия, Италия, Украина и другие страны.