Стало известно, как российские военные обманывают ВСУ с помощью муляжей Политолог Перенджиев: ложные военные объекты заставляют ВСУ тратить боеприпасы

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Муляжи военной техники

Муляжи вооружения широко применяются ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru член экспертного совета «Офицеров России», политолог Александр Перенджиев. По его словам, отвлекающая маскировка создается для дезориентации противника, чтобы он впустую тратил свои боеприпасы.

В ходе СВО применяются надувные танки, ЗРК С-300, ложные военные аэродромы и полигоны, которые созданы нашими усилиями специально для уничтожения. Они должны ввести в заблуждение противника и скрыть от него истинное расположение настоящих военных объектов. Это один из видов боевого обеспечения для борьбы с врагом, — рассказал политолог.

Как отметил Перенджиев, тема эта остается непопулярной в СМИ, поскольку военкоры не имеют права подробно рассказывать об отвлекающей маскировке, где могут находиться ложные объекты.

Для них эта тема запретная, иначе это будет называться предательством. Но подобная тактика применятся на линии соприкосновения, она имеет давнюю военную историю, — отметил Перенджиев.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по цехам бронетанкового завода, расположенного в Харькове. По данным ведомства, в цехах ремонтировалась и восстанавливалась военная техника ВСУ. Кроме того, российская армия поразила склад вооружения украинской 41-механизированной бригады, расположенный в районе Купянска.