Стало известно, как лидер Приднестровья спасся от покушения Лидер Приднестровья был своевременно оповещен о готовящемся против него теракте

Фото: Артем Кулекин/РИА Новости

Вадим Красносельски

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский был своевременно оповещен о готовящемся теракте в Тирасполе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы образования. Его также информировали о мерах по предотвращению покушения.

Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение, — говорится в сообщении.

9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что в регионе предотвращено покушение на Красносельского и других представителей правительства. Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв.

Подозреваемые задержаны и дают показания. Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Власти Молдавии позже заявили, что не располагают информацией о подготовке возможного теракта в Приднестровье, однако компетентные органы проверяют эти сведения.