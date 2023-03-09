Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский был своевременно оповещен о готовящемся теракте в Тирасполе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы образования. Его также информировали о мерах по предотвращению покушения.
Красносельский был своевременно осведомлен о готовящемся преступлении и мероприятиях, направленных на его предотвращение, — говорится в сообщении.
9 марта Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики сообщило, что в регионе предотвращено покушение на Красносельского и других представителей правительства. Предположительно, теракт должен был произойти в Тирасполе и подозреваемые рассчитывали на большое количество жертв.
Подозреваемые задержаны и дают показания. Возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту» и «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».
Власти Молдавии позже заявили, что не располагают информацией о подготовке возможного теракта в Приднестровье, однако компетентные органы проверяют эти сведения.