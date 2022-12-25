Стало известно, как армяне относятся к политике Пашиняна MPG: более 57% армян не одобряют деятельность Пашиняна

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна не одобряют 57,8% опрошенных жителей республики, передает РИА Новости со ссылкой на исследование компании MPG — армянского представительства Gallup International Association. Поддерживают работу политика 38% армян.

Согласно результатам исследования, 23,2% опрошенных заявили, что однозначно одобряют деятельность премьер-министра, еще 14,8% — скорее одобряют. При этом 23,1% респондентов сообщили, что скорее не одобряют работу Пашиняна, тогда как 34,7% вообще не одобряют его деятельность.

Согласно результатам опроса, не одобряют деятельность правительства 57,9%. Поддерживают ее или в целом благосклонно относятся меньше половины респондентов — 42%.

При этом экономическую ситуацию в республике большинство опрошенных оценили как «средне» — 53,9%, а «плохо» и «очень плохо» — 13,6% и 19,2% соответственно. О том, что экономическая ситуация в Армении «очень хорошая» или «хорошая», сказали 3,4% и 9,2% респондентов соответственно.

Телефонный опрос был проведен с 5 по 10 декабря 2022 года. В нем приняли участие 1100 жителей республики.

В сентябре в Армении прошли акции протеста с требованием отстранить Пашиняна. В демонстрациях приняли участие родные погибших военных, а также представители оппозиционных сил.