Стало известно, где пройдет следующий саммит СНГ Глава исполкома СНГ Лебедев: следующий саммит СНГ пройдет в октябре 2023 года в Бишкеке

Фото: shutterstock

Следующее заседание совета глав государств СНГ пройдет 13 октября 2023 года в Бишкеке, сообщил глава исполнительного совета СНГ Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, председательство в 2023 году будет осуществляться Киргизской Республикой, а сопредседательство — Республикой Казахстан и Российской Федерацией.

По предложению Киргизской Республики принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 13 октября 2023 года в Бишкеке, — сказал он.

Лебедев был назначен главой исполнительного комитета СНГ 5 октября 2007 года. В 2012 и 2016 годах полномочия дипломата на посту были продлены. В последний раз Лебедев был вновь утвержден в должности 11 октября 2019 года до 31 декабря 2022 года. На нынешнем заседании совета глав государств СНГ президент России Владимир Путин предложил назначить Лебедева на пост главы исполкома на новый срок

В настоящее время в Астане проходит заседание Совета глав государств — участников СНГ. Первая часть мероприятия с участием лидеров прошла в узком составе, после чего началось заседание лидеров государств СНГ в расширенном составе. Также 13 октября российский президент примет участие в саммите «Россия — Центральная Азия». По итогам этих мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.