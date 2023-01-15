Три из четырех учений ОДКБ в 2023 году пройдут в Белоруссии

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Три из четырех военных учений ОДКБ, запланированных на 2023 год, пройдут в Белоруссии, заявил в эфире телеканала СТВ первый заместитель государственного секретаря Совбеза республики Павел Муравейко. По его словам, речь идет об учениях «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

По военной линии: из четырех учений, которые ежегодно проводит организация, три планируется провести на территории нашей страны. Это учения «Взаимодействие» Коллективных сил оперативного реагирования, учения «Поиск» разведывательных подразделений, учения «Эшелон» — тыловых. Это все пройдет на территории нашей страны в сентябре, — сообщил Муравейко.

Также добавил, что запланированные на следующую неделю совместные учения с Россией носят оборонительный характер. По словам Муравейко, вооруженные силы двух стран будут отрабатывать ведение разведки и отражение нападений. Он подчеркнул, что власти Белоруссии готовы к любым провокационным действиям со стороны Украины.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что учения ОДКБ, которые должны были пройти в 2023 году на территории страны, не состоятся там. По его словам, Ереван считает проведение маневров нецелесообразным.