Стало известно, что происходит в городе Байконуре

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Безопасность в Байконуре обеспечивается собственными силами, город не запрашивал помощь на фоне событий в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник.

Оснований запрашивать помощь в Байконуре нет, обстановка спокойная, и местных сил охраны хватает для обеспечения порядка, — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, улицы города патрулирует бронетехника, которая относится к местным силам охраны.

Ранее ряд СМИ сообщили, что улицы Байконура якобы патрулирует российская бронетехника.

Сообщалось также, что охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов усилена в Байконуре из-за массовых беспорядков в стране.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.