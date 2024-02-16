Стало известно, что нашли у задержанных в Белоруссии диверсантов БалТА: у задержанных на границе с Украиной диверсантов были взрывные устройства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диверсанты, которых задержали белорусские силовики на границе с Украиной, имели при себе взрывные устройства и другие средства поражения, передает агентство БелТА со ссылкой на Комитет госбезопасности Белоруссии. Нарушители заходили с украинской стороны.

По данным спецслужбы, силовики блокировали Лельчицкий район, где были обнаружены диверсанты, и задержали их. В группе были граждане Украины, Белоруссии и их пособники.

Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал, что на западе Белоруссии задержали диверсантов. Он подчеркнул, что инциденты с попытками проникновения в Белоруссию происходят «практически два-три раза в неделю». Президент отметил важность поддержки и сплоченности власти и народа в этот момент.

Также доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что диверсанты планировали устроить теракты в Белоруссии и расшатать обстановку, чтобы подготовить почву для внешнего нападения на республику. По его словам, диверсии могли быть подготовлены украинскими и западными спецслужбами. Он отметил, что сценарий мог быть разыгран по событиям в Казахстане, которые произошли в 2022 году.